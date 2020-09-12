عبد اللطيف الدوماني: لا يوجد لاعب فى مصر يستحق أكثر من 10 ملايين جنيه

أكد عبد اللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق أن عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز هو أفضل لاعب على الساحة الكروية حاليًا.
وأضاف عبد اللطيف الدوماني خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس": "عبد الله السعيد أفضل لاعب بدون منافس وعماد النحاس أفضل مدير فني حاليًا بسبب مركزه الحالي وسط الكبار ولا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق أكثر من 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد".
أوضح الدوماني أن 4 ملايين جنيه كافية لتكوين فريق في المظاليم يستطيع تحقيق الصعود للدوري المصري الممتاز، وأن هناك مدربين في الدرجة الثانية والثالثة رواتبهم لا تزيد على 12 ألف جنيه فقط.
تابع نجم الزمالك السابق ان أعلى اجر يحصل عليه في الدوريات الأدنى من الدوري المصري الممتاز لم يصل إلى 20 ألف جنيه.
وقال الدوماني: "بالطبع اشعر بالظلم لعدم حصولي على الفرصة في الزمالك أو الأندية الأخرى مشددًا على ان الوكلاء لهم دور في تواجد المدربين على الساحة لكن الكفاءة هي المعيار الوحيد لبقاء المدرب واستمراريته في الدوري المحلي الأشهر.
وعن مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي أكد الدوماني أن القلعة الحمراء استطاعت لأول مرة منذ فترة تقديم مستوى متميز في المباراة اليوم بفضل توافر العناصر البديلة في الفريق القادرة على التواجد بشكل يساعد الفريق على تحقيق أهدافه.
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