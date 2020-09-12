نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب المدرب.. 24 لاعباً بتدريبات بايرن ميونخ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاد فريق بايرن ميونخ لكرة القدم يوم الجمعة، إلى التدريبات الجماعية، التي شهدت غياب المدير الفني للفريق هانزي فليك، والمدافع ألفونسو ديفيز، بينما حضر تياغو وخافي مارتينيز، رغم ما تردد حول اقتراب رحيلهما عن الفريق.
وأجريت الجلسة التدريبية بقيادة هيرمان جيرلاند المدرب المساعد بالفريق، حيث غاب فليك لحضور جنازة بيتر هوفمان الذي ترأس نادي هوفنهايم لفترة طويلة.
وأكمل بايرن ميونخ تتويجه بالثلاثية في الموسم الماضي عبر إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس (آب)، وعاد إلى التدريبات بعد فترة راحة قصيرة.
وشارك في التدريبات لاعب خط الوسط تياغو والمدافع المخضرم مارتينيز، رغم أن احتمالات رحيلهما عن الفريق خلال سوق الانتقالات لا تزال قائمة.
وشارك في التدريبات إجمالي 24 لاعباً، من بينهم بعض لاعبي قطاع الشباب.
وظهر المدافع جيروم بواتينغ بصبغة شعر أرجوانية وقد تدرب منفردا، حيث لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة.
وجرى تأجيل مباراة بايرن ميونخ في الدور الأول بكأس ألمانيا إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لمنح الفريق فرصة للتعافي.
ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الموسم الجديد بلقاء شالكه في المرحلة الأولى من الدوري الألماني |بوندسليغا| في 18 سبتمبر (أيلول) الجاري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في غياب المدرب.. 24 لاعباً بتدريبات بايرن ميونخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.