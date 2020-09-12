نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن شرقي يضع الزمالك في مأزق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لمواجهة منافسه الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
ولم يحدد حتى الآن موقف أشرف بن شرقي لاعب الأبيض، من المشاركة في مواجهة الإنتاج، يوم الأحد المقبل.
وتقرر أن يجري المغربي، أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، اختبارا فنيا، للوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الإنتاج الحربي.
وفي سياق متصل، أكد محمد أسامة، طبيب الفريق، أن بن شرقي بات جاهزا للمشاركة في المباراة من الناحية الطبية، بعدما تخلص من إصابة شد العضلة الأمامية.
وكان اشرف بن شرقي تعرض لهذه الإصابة قبل مواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وأوضح طبيب الفريق أن مسألة الدفع به في المباريات باتت متروكة للرؤية الفنية لباتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بن شرقي يضع الزمالك في مأزق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.