المصريون عن مونديال اليد: سيساعد علي تنشيط السياحة.. فيديو

ينتظر الكثيرون من عشاق كرة اليد منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد2021 بعدما قد اعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى , منح مصر حق استضافة بطولة العالمالعام المقبل، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في روسيا.

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سحب قرعة كأس العالم لكرة اليد في ال5 من شهر سبتمبر الجاري, وتمت مراسم سحب القرعة للنسخة 27 للبطولة تحت سفح الأهرامات.

وكان قد اختير الفنان العالمي خالد النبوي لتقديم الحفل وشاركته الفنانة إنجي المقدم، والموسيقار العالمي عمر خيرت, وكان من ابرز حضور القرعة اسطورة كرة القدم الافريقية والمصرية الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي,

وسوف تقام البطولة علي 4 ملاعب وهم :

"الصالة الرئيسية فى استاد القاهرة الدولي وتتسع لـ16200 متفرج , صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسع 7 آلاف متفرج , صالة الاتحاد المصرى لكرة اليد بالسادس من أكتوبر وتسع 4500 ألف متفرج , صالة برج العرب بالإسكندرية 5 آلاف متفرج".

وتم اختيار مصر اللعب فى المجموعة السابعة بجانب منتخبات كلا من ، التشيك السويد و ممثل أمريكا الجنوبية , وسوف يفتتح المنتخب المصري مبارياته ببطولة العالم لكرة اليد بمواجهة المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير 2021، على صالة استاد القاهرة.

وقد أطلقت اللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد الموقع الرسمي للبطولة عبر العنوان

وسوف يقد هذا الموقع الكثير من الخدمات سواء للصحفيين او المتابعين للبطولة حول العالم، حيث سيقدم خدمة إخبارية للبطولة التي تبدأ سوف تقام في الفترة من 13 يناير 2021، وتستمر حتى 31 يناير، مع تغطية رسمية للبطولة المنتظرة.

كما يحتوي الموقع ايضا علي بوابة مصر السياحية Experience Egypt لدعم السياحة المصرية.

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وقد رصدت عدسة صدي البلد ردود افعال الجماهير المصرية حول اقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر ودعم البطولة للسياحة المصرية.

وقال امجد السعيد احد الجماهير: نتمني دعم البطولة للسياحة المصرية وتنشيطها مرة اخري , ولكن هذا الامر يعتمد علي استقرار الاوضاع داخل البلاد بعد ازمة فيروس كورونا الماضية والخوف من تفشي الفيروس مرة اخري في فصل الشتاء او ظهور فيروس جديد, ولكنها تعد فرصة مهمة لعودة السياحة.

واضاف عمر خالد احد المتابعين للعبة كرة اليد : مصر قادرة علي تنظيم بطولة تليق باسمها فنحن المصريون قادرون علي كل شئ.

واكد عاصم علاء انه : عند اقامة البطولة بمصر سوف يتم فتح مجالات عمل كثيرة ومن ضمنها مجال السياحة لذلك هو شئ رائع استضافة البطولة بمصر.

واوضح محمود عبد الستار : لا شك انه اي مظهر من مظاهر السياحة مثل اي نشاط داخلي يساعد كثيرا في عودة السياحة مرة اخري , اذا سوف تساهم اقامة بطولة عالمية كبيرة مثل كأس العالم لكرة اليد علي عودة السائحين مرة اخري الي مصر وتنشيط جميع المجالات داخل نشاط السياحة, وذلك بسبب تعدد العوامل المساعدة لجلب المشجعين من كافة ارجاء العالم مثل المناخ المعتدل والمناطق السياحية المليئة بالمناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الاثارية.

وصرح مختار عبد المنعم :اي نشاط يحدث داخل مصر سواء كانت مشاريع قومية او احتفالات او اقامة بطولات كبيرة مثل كأس العالم لكرة اليد فهو شئ يدعم السياحة بكل تاكيد, ويجب علينا ان ننظم البطولة بشكل يليق بمكانة مصر لكي نظهر بشكل حضاري امام العالم اجمع.