مورينيو يطلب أول صفقة من توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - طالب مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، إدارة النادي الإنجليزي بالتعاقد مع مهاجم كي يعزز الخط الأمامي إلى جوار هاري كين.

وكان البرتغالي واضحاً خلال مؤتمر صحافي حين أكد أنه بحاجة لمهاجم لتدعيم خط هجوم الفريق اللندني.

وأوضح "أريد مهاجماً، نعم أريد واحداً، لكن النادي يعلم ذلك وهم أيضا يريدون هذا المهاجم".

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وتابع "هل سنتعاقد مع مهاجم؟ أعتقد ذلك، أثق في ذلك حقاً. نحتاج لإحداث توازن في الفريق".

واختتم "أعلم أننا نمتلك أحد أفضل المهاجمين في العالم. أخطر مهاجم في إنجلترا، لكن لا أحب استخدام كلمة بديل. فليأت مهاجم يلعب إلى جوار كين وليس فقط بديلا له".

ويرغب الـ"سبيشال وان" في تدعيم السبرز بمهاجم لإضافة مزيد من القوة لخط هجوم الفريق الذي يضم بالفعل كين والكوري الجنوبي هيونج مين سون والبرازيلي لوكاس مورا والهولندي ستيفن بيرجفاين.

يشار إلى أن توتنهام أنهى الموسم المنصرم في المركز السادس من الـ"بريميير ليغ" ليغيب عن دوري الأبطال، ويضطر لخوض ملحق من أجل التأهل للدوري الأوروبي في الموسم الجديد.