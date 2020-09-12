الزمالك يتفق مع ساسي على التجديد 3 مواسم

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب جماهير القلعة البيضاء حسم ملف تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية.
واتفقت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مع اللاعب التونسي على تمديد عقده مع الفريق لمدة ثلاث مواسم.
وتقرر أن يتم توقيع العقود رسميا يوم الخميس المقبل، على أن يتم تويثقها بعد ذلك في اتحاد الكرة.
جدير بالذكر أن عقد فرجاني ساسي، مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2020-2021.
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