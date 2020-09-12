نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الأيام الماضية، وذلك بعد تأجيل مباريات دور النصف نهائي في البطولة.
ويواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي نظيره الأهلي المصري، ويلتقي نادي الزمالك مع الرجاء المغربي في دور النصف لنسخة الموسم الحالي.
وحدد الكاف يوم 6 نوفمبر موعدًا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسوف تقام مباراتي الذهاب في دور النصف نهائي يومي 17 و18 أكتوبر.
يذكر أن فريق الترجي هو بطل النسخة الماضية من دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية.
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