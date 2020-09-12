محمد مصيلحي: سعيد بفوز الاتحاد بلقب دوري السلة.. ولا توجد نية لإقصاء طلعت يوسف

أبدى محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري سعادته بلقب دوري كرة السلة وتحقيق كافة الألقاب التي شارك فيها النادي سواء محليًا أو عربيًا.

أضاف محمد مصيلحي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم": "سعداء بتحقيق اللقب بعد مرور 101 سنوات بالإضافة الى الفوز هذا الموسم ببطولة مصر الدولية وكأس مصر والمرتبط وغيرها من البطولات التي أسعدت الجماهير في زعيم الثغر".

وعلى صعيد كرة القدم، أكد مصيلحي أن نتائج الفريق بداية الموسم كانت جيدة للغاية وانعكس الأمر بعد استئناف مباريات عقب أزمة كورونا الفريق لم يستطع الفوز سوى في مباراة واحدة والتعادل في 6 مواجهات مشددًا على أنه حزين من اللاعبين في الفريق خاصة وأنهم قادرين على اسعاد جماهير الإسكندرية".

تابع محمد مصيلحي أن اللاعبين عليهم تحقيق الفوز وتقديم أفضل ما لديهم في المباريات الأربع المقبلة بداية من الأهلي مرورا بابني وغيرها من المواجهات.

ورفض محمد مصيلحي نغمة التغيير للجهاز الفني التي يطالب بها البعض من الجماهير قائلًا: "لو جبت بكرة مورينيو ها يعمل ايه بنفس اللاعبين والتركيبة الموجودة".

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وشدد محمد مصيلحي أن ناديه في المركز الخامس بجدول الدوري المصري بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون وهو أمر جيد لكننا نأمل في مواصلة التألق.

وقال محمد مصيلحي أن جماهير الاتحاد السكندري حزينة لأن طموحها ليس المركز الخامس وما زلنا نأمل في الوصول الى المربع الذهبي للبطولة.

وواصل محمد مصيلحي أن مجرد التعادل في مباراة اليوم لا يمكن من خلالها تغيير الجهاز الفني الذي ندعمه طالما ان هناك أخطاء من مدافع أو لاعب بعينه لأنه ليس معقولًا أن نقصى جهاز يعمل بكل قوة ويصادفه سوء حظ.

وأردف: "الفريق يدخل معسكر مغلق بداية من اليوم السبت وسيكون هناك اجتماع في الثامنة مساء الأحد مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق قبل مباراة الأهلي الصعبة للغاية والمقرر اقامتها الاثنين المقبل".