تعرف على موقف النني من المشاركة مع أرسنال أمام فولهام اليوم بالدوري الأنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم السبت نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره فريق فولهام ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج". ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. وشهدت التشكيلة المتوقعة لنادي أرسنال تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد النني على مقاعد البدلاء حيث جاءت كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: لينو. خط الدفاع: صالبيا، باولو ماري، تيريني، بيرلين. خط الوسط: تشاكا، ساكا، سيبايوس. خط الهجوم: بيبي، لاكازيت، اوبامبيج.

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