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فايلر يؤجل حسم ملف المستبعدين حتي نهاية دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر صحفية مقربة من النادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي، أجل حسم ملف المستبعدين عن صفوف الفريق، لى نهاية مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مصدر مسؤول داخل لجنة التخطيط لفريق الكرة بالأهلي، أن فايلر استقر على اللاعبين المستبعدين من الفريق بنهاية الموسم.

وأشار، أن فايلر ينوي منح جميع اللاعبين الفرصة في المشاركة في المباريات، بعد حسم بطولة الدوري، واستعداداً لمباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

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ومن المقرر أن تشارك بعض العناصر التي لم تحص على فرص كبيرة في المشاركة خلال المباريات المقبلة.

وسيقف فايلر على جميع الأمور خلال المباريات المقبلة، وكتابة التقرير النهائي الذي سيتضمن أسماء المستبعدين واللاعبين المرشحين للانتقال للفريق.

وتمكن الأهلي من الفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، في ختام مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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