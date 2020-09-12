صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد اليوم بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول فى التشكيلة المتوقعة التي ستواجه نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول. وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: أليسون بيكر. خط الدفاع: فان دايك، جوميز، روبيرتسون، أرنولد. خط الوسط: هنديرسون، كيتا، فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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