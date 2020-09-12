أخبار الرياضة.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي.. صالح جمعة يخرج بكفالة.. وبيراميدز يفاوض كلاوديو رانييري وستيف بروس

أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق على عدم صحة ضربة الجزاء المحتسبة لصالح النادي الإسماعيلي ضد رامي ربيعة مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي.

سيد عبد الحفيظ : شكرا مؤمن زكريا أحد أسباب الفوز على الإسماعيلي قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الشكر موجه إلى مؤمن زكريا لاعب الفريق لأن زيارته للنادي يوم الخميس كانت دافعا رئيسيا لأداء الفريق ضد الإسماعيلي. قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن بيراميدز دخل في مفاوضات رسمية مع أكثر من مدرب في الفترة الماضية وكان على رأسهم إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة وذلك لخلافة مدربه الحالي أنتيتشاتشيتش.

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