نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كثف مسؤولي النادي الأهلي مفاوضاتهم للتعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكشفت عدة تقارير صحفية عن كواليس مفاوضات القلعة الحمراء مع أهلي جدة لضم البلايلي، الذي أصبح قريبا للغاية من ارتداء قميص المارد الأحمر.
وأوضح وكيل البلايلي في تصريحات لصحيفة "النهار أون لاين" الجزائرية، أنه من المقرر حسم صفقة انتقال اللاعب للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة، والانتصار في صراعه مع الزمالك وبيراميدز بعدما أبدى اهتمام ملحوظ باللاعب.
وأبدت إدارة أهلي جدة موافقة مبدئية على بيع يوسف البلايلي إلى القلعة الحمراء، بعد تعثر مشوار اللاعب الاحترافي، حيث كان يبحث عن وجهة أوروبية يتجه إليها.
كما أعرب البلايلي عن رغبته في الانتقال للنادي الأهلي رغم سعي الزمالك وبيراميدز للظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي القادم.
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