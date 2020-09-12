حقيقة إرسال مرتضى منصور محام للدفاع عن صالح جمعة..تفاصيل الأزمة بالكامل ..صور

قال المستشار أشرف عبد العزيز محامي الدفاع عن صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، إن التحقيقات لا تزال جارية بالامس حتى الان حول حادث التصادم الذى حدث صباح اليوم بمنطقة الزمالك.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن صالح جمعة كان برفقة زوجته أثناء الحادث وأنهما كانا عائدين من حفلة خاصة لدى أهلها قبل أن يقع الحادث.

وأكد دفاع صالح جمعة بأنه لم يصدر أى قرار حتى الآن من النيابة العامة بشأن الواقعة وفى انتظار انتهاء التحقيقات، عقب تصالح الطرفين.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة إرسال محام من الشؤون القانونية بالنادي لحضور التحقيقات التي تجرى مع اللاعب صالح جمعة لاعب النادي الاهلي في حادث اصطدام سيارته بسيارتين وحدوث تلفيات. وأكد المصدر أنه حتى الآن مسؤولو النادي ليسوا واثقين من ارسال مرتضي منصور رئيس النادي لـ محام للاعب ، من عدمه وأنه في حالة قرار رئيس النادي الأبيض بإرسال محاميا سوف يكون بسبب وجود عبدالله جمعة شقيق صالح جمعة خلال التحقيقات، لامتلاكه السيارة التي كان يقودها شقيقه. وأضاف المصدر أن المستشار مرتضي منصور يعتبر جميع اللاعبين أبناءه وهذا تصرف طبيعي لان السيارة ترجع إلى عبدالله جمعة لاعب الزمالك ويجب الوقوف بجانبه ، وان النادي الأهلي يمتلك أيضا إدارة شئون قانونية قوية قامت بإرسال الكثير من أجل صالح جمعة لاعب الأهلي. فيما يحسم أمر التحقيق مع صالح جمعة، هو قرار النيابة النهائي في هذا الأمر. Advertisements سر وجود طليقة صالح جمعة وأكد مصدر آخر بنادي الأهلي أن بسنت طليقة اللاعب في النيابة معه خلال مجريات التحقيق، خاصة أنها كانت مرافقة لصالح جمعة وقت حادث السير في الزمالك. وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكليف محمد فتحي ممثل الإدارة القانونية بالنادي، على التواجد مع صالح ‏جمعة خلال التحقيقات التي جرت معه أمس الجمعة، داخل أحد أقسام الشرطة للاستماع إلى أقواله.‏ وأمرت أجهزة التحقيق بإخلاء سبيل لاعب الأهلي؛ صالح جمعة؛ بكفالة ٥٠٠٠ جنيه وزوجته بضمان محل إقامتها؛ في واقعة تصادم لاعب النادي الأهلي، صالح جمعة، بسيارتي ملاكي في منطقة الزمالك. حضر التحقيقات مكتب اشرف عبد العزيز المستشار القانوني للاعب الأهلى ومحامٍ من النادى الأهلى. وقال أشرف عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "الأهلي وكل فريق للدفاع عن صالح جمعة حتى تم الإفراج عنه". وأشار إلى أن "الإدارة الحمراء سددت الكفالة التي تم توقيعها على اللاعب وهي 5 آلاف جنيه".

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