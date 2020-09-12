أرسنال النني ضيفا ثقيلا على فولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، ضيفًا ثقيلًا على فولهام، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، في افتتاح الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويسعى أرسنال بقيادة محمد النني إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، للدخول في المنافسة مبكرا على لقب الدوري الإنجليزي.
كان النني تألق مؤخرا مع الجانرز في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، والتي انتهت بفوز آرسنال بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1.
ولم يحسم ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال موقف محمد النني مع الفريق حتى الآن، حيث يفضل الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.
في المقابل يتسلح فولهام الصاعد حديثا إلى البريميرليج بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النني ورفاقه.
كان فريق أرسنال أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الثامن بـ 56 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي كريستال بالاس مع ساوثهامبتون، ليفربول مع ليدز يونايتد، وست هام مع نيوكاسل.
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