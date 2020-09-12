عودة البريميرليج والليجا.. مواعيد مباريات اليوم السبت 12 -9- 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، السبت، 12 سبتمبر 2020، عودة منافسات الدوريين الإنجليزي "بريميرليج"، والإسباني "لا ليجا"، لموسم 2020-2021، من جديد، كما ستقام عدة مواجهات أيضًا في مختلف ملاعب العالم. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 12 سبتمبر 2020، على النحو التالي: الدوري المصري إنبي X وادي دجلة - 06:00 مساءً - أون تايم سبورتس. الدوري الإنجليزي

فولهام X آرسنال - 01:30 مساء - بي إن سبورتس 1/2.

وست هام يونايتد X نيوكاسل يونايتد - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1/2. Advertisements الدوري الإسباني إيبار X سيلتا فيجو - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 3. غرناطة X أتلتيك بيلباو - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 3. قاديش X أوساسونا - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3. الدوري الفرنسي مونبلييه X نيس - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 6. سانت إيتيان X ستراسبورج - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

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