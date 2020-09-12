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صراع تونسي مغربي مصري على الكعبي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع تونسي مغربي مصري على الكعبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية مغربية أن الترجي التونسي يرغب في الحصول على خدمات المهاجم أيوب الكعبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة المنتخب المغربية بأنه هناك اهتمام من العديد من الأندية للتعاقد مع أيوب الكعبي الذي قام مؤخرًا بفسخ تعاقده مع هايبي فورتون الصيني.

وأكدت الصحيفة المغربية أن الوداد المغربي أعرب عن رغبته في استعادة الكعبي بالإضافة إلى رغبة الزمالك المصري في الفوز بخدماته ليكون بديلا لمواطنه حميد أحداد.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الترجي التونسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أيوب الكعبي ليكون بديلا لطه ياسين الخنيسي المرشح بقوة للرحيل عن أبناء السويقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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