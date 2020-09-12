شوبير ينعي عزمي مجاهد

اعلن الإعلامي احمد شوبير وفاة نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد بعد صراع مع فيروس كورونا .
وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان " .
وتعرض عزمي مجاهد للإصابة بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته خلال الأيام الماضية.
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