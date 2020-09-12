بعد وفاته بفيروس كورونا.. خالد الغندور ينعى عزمي مجاهد

نعى الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عزمي مجاهد؛ الذي تُوفي بعد صراع مع فيروس كورونا. وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، " #البقاء_لله::وفاة الكابتن "عزمي مجاهد" نجم الزمالك السابق .. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته". يذكر أن الراحل عزمي مجاهد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته خلال الأيام الماضية.

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