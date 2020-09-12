ليفربول في مهمة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد.. اليوم

يستضيف ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح جناح الفريق، نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، لحساب الجولة الأولى من الـ"بريميرليج".

ويسعى ليفربول للدفاع عن لقبه، الذي سجل باسمه في الموسم الماضي، بعد غياب 30 عامًا عن منصة التتويج ببطولة الـ"بريميرليج".