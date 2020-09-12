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اتحاد الكرة ينعى عزمي مجاهد

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نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى، الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان أمير عزمي مجاهد أعلن وفاة والده صباح اليوم، السبت، بعد صراع مع مرض .

وكتب أمير عزمي مجاهد عبر "فيس بوك": "أبويا في ذمة الله".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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