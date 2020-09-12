اتحاد الكرة ينعى عزمي مجاهد

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى، الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان أمير عزمي مجاهد أعلن وفاة والده صباح اليوم، السبت، بعد صراع مع مرض فيروس كورونا المستجد.