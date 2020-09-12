وفاة عزمي مجاهد بفيروس كورونا

توفي منذ قليل، عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق. وكتب نجله أمير عزمي مجاهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، "فيس بوك": "أبويا في ذمة الله". وتوفي عزمي مجاهد بعد صراع مع مرض فيروس كورونا المستجد.

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