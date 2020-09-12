ليفربول يتحدى ليدز في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي ليدز يونايتد العائد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عاما نظيره ليفربول في الجولة الأولى من البريمير ليج على ملعب أنفيلد.
هيمن فريق المدرب يورغن كلوب على لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، وتوج بلقبه الأول في 30 عاماً، وبفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
ويمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب من "الريدز" يسجل في 4 مواسم متتالية في الجولة الافتتاحية، وثاني لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام ، مما يضاهي إنجاز تيدي شيرينغهام بين مواسم 1992-1993 و1995-1996.
وفاز ليدز بدوري الدرجة الثانية بفارق 10 نقاط، ليضمن العودة إلى دوري الأضواء بعد غياب طويل، وسيدخل المسابقة بروح عالية رغم واقع غياب مشجعيه المتحمسين عن حضور المباريات.
ورغم أن ليدز يحتاج إلى الكثير من العمل الجاد لتعزيز مكانته في الدوري الممتاز، فإن هذه المباراة أعادت ذكريات مطلع سبعينات القرن الماضي عندما كان من بين فرق الصفوة في البلاد.
وخلال تلك الحقبة أقيمت مباراة شهيرة بين الفريقين في الدرع الخيرية عام 1974، حيث تبادل كيفن كيغان وبيلي بريمر اللكمات في إستاد ويمبلي وتعرضا للطرد.
لكن من المرجح أن يكون الضغط حاضراً، بدلاً من اللكمات، في مباراة يوم السبت وسيكون من المثير متابعة ليدز بمهاجمه الإسباني الجديد رودريغو يلعب بأسلوبه في الضغط ضد أسلوب مشابه للمدرب كلوب.
وكشفت شركة جريسنوت للإحصاءات الرياضية أن هذا الموسم سيشهد أكبر عدد من الأبطال السابقين في 51 عاماً، حيث أحرز 15 فريقاً من الدوري الممتاز اللقب، وهذا أكبر عدد من تنافس الأبطال السابقين في دوري الأضواء منذ حدثت موسم 1969-1970 بوجود العدد ذاته.
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