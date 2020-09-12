نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق في المقال التالي
وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على نعي عزمي مجاهدا، حيث أصدر بيانا جاء فيه: «ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى الكابتن/ عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة الذي وافته المنية صباح اليوم".
وتابع: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و»إنا لله وإنا إليه راجعون«.
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