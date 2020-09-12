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قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد فتحي المستشار القانوني للنادي بإعداد ملف خاص عن أزمة صالح جمعة، والتي دخل بسببها إلى النيابة.

جاء قرار بيبو، بعدما تواجد المستشار القانوني مع صالح جمعة في النيابة من أجل الدفاع عنه خلال خضوعه للتحقيقات، إثر قيام الأخير بصدم سيارتين صباح أمس الجمعة بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

ومن المنتظر أن ينتهي المستشار محمد فتحي، من الملف الكامل لأزمة صالح جمعة على أن يقوم بتقديمه إلى الخطيب خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم موقف اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.

وخرج اللاعب في ساعة متأخرة من النيابة عقب النجاح في التوصل لحل مع المتضررين والتصالح، بعدما دفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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