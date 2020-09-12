نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة في المقال التالي
جاء قرار بيبو، بعدما تواجد المستشار القانوني مع صالح جمعة في النيابة من أجل الدفاع عنه خلال خضوعه للتحقيقات، إثر قيام الأخير بصدم سيارتين صباح أمس الجمعة بمنطقة الزمالك بالقاهرة.
ومن المنتظر أن ينتهي المستشار محمد فتحي، من الملف الكامل لأزمة صالح جمعة على أن يقوم بتقديمه إلى الخطيب خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم موقف اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.
وخرج اللاعب في ساعة متأخرة من النيابة عقب النجاح في التوصل لحل مع المتضررين والتصالح، بعدما دفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
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