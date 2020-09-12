نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يغري عمرو السولية من أجل تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، خط مفاوضات مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تمديد عقده الذي ينتهي مع النادي عقب موسمين.

ويرغب الني الأهلي، في استمرار السولية لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك بتوصية من لجنة تخطيط الكرة بالنادي، والتي يترأسها محسن صالح، باعتبار اللاعب أحد الأعدمة والركائز الأساسية في الفريق في السنوات المقبلة.

وكلفت لجنة التخطيط مدير التعاقدات، بالتفاوض مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده، على أن يحصل على 11 مليون جنيه سنويًا، ومساواته بلاعبي الفريق الكبار.

ويأتي تمديد عقد السولية ورفع راتبه أسوة بمحمد الشناوي ووليد سليمان في ظل خطة مسؤولو الكرة بالقلعة الحمراء، لتقدير ركائز الفريق الأساسية من الناحية المادية وتحصينهم من العروض الخارجية.