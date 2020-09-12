الأهلي ينعى الكابتن عزمي مجاهد



جاري التحميل ... جاري التحميل ... 11:32 صباحًا - 12 سبتمبر، 2020 الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة في اتحاد الكرة، ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق للكرة الطائرة الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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