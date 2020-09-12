- 1/2
- 2/2
جاري التحميل ...
11:32 صباحًا - 12 سبتمبر، 2020
الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة في اتحاد الكرة، ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق للكرة الطائرة الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
و«إنا لله وإنا إليه راجعون»
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي ينعى الكابتن عزمي مجاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.