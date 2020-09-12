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موعد مباراة أرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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يحل فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني ضيفا ثقيلا على فولهام اليوم، السبت، في افتتاح الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ضد فولهام والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة أرسنال ضد فولهام في تمام الواحدة والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناتي "بي إن سبورت" 1 و 2 بتعليق يوسف سيغ.

أرسنال ضد فولهام:

ويسعى أرسنال بقيادة محمد النني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للدخول في المنافسة مبكرا على لقب الدوري الإنجليزي.

كان النني تألق مؤخرا مع الجانرز في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، والتي انتهت بفوز آرسنال بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1.

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ولم يحسم ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال موقف محمد النني مع الفريق حتى الآن، حيث يفضل الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

في المقابل يتسلح فولهام  الصاعد حديثا إلى البريميرليج بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النني ورفاقه.

كان فريق آرسنال أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الثامن بـ 56 نقطة.

مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي كريستال بالاس مع ساوثهامبتون، ليفربول مع ليدز يونايتد، وست هام مع نيوكاسل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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