إنبي يخشى صحوة وادي دجلة بـ الدوري

ويسعى إنبي بقيادة مدربه حلمي طولان لاستعادة ذاكرة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، للتقدم إلى المركز السادس.
ولم يتذوق إنبي طعم الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري الممتاز، حيث خسر أمام الزمالك بهدف دون رد، وتعادل مع أسوان والجونة والمصري.
في المقابل يطمح وادي دجلة في مواصلة صحوته الأخيرة بانتزاع الفوز من إنبي، لمواصلة الابتعاد عن شبح الهبوط.
ولم يخسر وادي دجلة سوى مباراة وحيدة، منذ استئناف الدوري المصري، كانت أمام الأهلي في الجولة 24.
ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يتوجد وادي دجلة في المركز الـ 14 بـ 27 نقطة.
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