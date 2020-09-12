وفاة شقيقة خالد بيومي

توفيت صباح اليوم السبت سامية بيومي شقيقة الإعلامي الرياضي خالد بيومي ووالدة محمد ثابت مدير الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف". وتوفيت شقيقة خالد بيومي بعد رحلة طويلة مع المرض بمنزل إقامتها بالزقازيق محافظة الشرقية. وتشيع الجنازة عصر اليوم السبت بالزقازيق محافظة الشرقية من منزل العائلة. وحرص العديد من نجوم الرياضة والإعلاميين على نعي الفقيدة.

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