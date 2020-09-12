أولهم السولية.. لجنة التخطيط بالأهلي تقرر تعديل عقود بعض لاعبي الفريق

كشفت مصادر خاصة من داخل النادي الأهلي أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قررت تعديل عقود بعض اللاعبين خاصة الذين يشاركون بصفة رئيسية.

وقالت المصادر إن السبب الرئيسي وراء هذا الأمر هو تغيير فئات اللاعبين المالية بداية من الموسم الجاري وبالتالي فإن هنك ضرورة ملحة لتعديل عقود من قاموا بالتجديد في وقت سابق .

وكانت اللجنة قد قررت تعديل الفئات المالية لتكن الفئة الأولي 9 ملايين جنيه والثانية 7 ملايين والثالثة 6 ملايين جنيه مع وضع بند تقدير للاعبين الأكثر تأثيرًا وإخلاصًا للنادي بالحصول علي 11 مليون جنيه صافي دون وجود نسب مشاركات .

واضافت المصادر ان من ضمن اللاعبين الذي سيتم تعديل وتمديد عقودهم في الفترة المقبلة هو عمرو السولية كونه احد النجوم المؤثرة .