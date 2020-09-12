النني يقود تشكيل آرسنال أمام فولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال التشكيل الأساسي لمواجهة فولهام، في افتتاح الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021. وتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيلة فريق آرسنال الأساسية لمواجهة فولهام. وجاء تشكيل آرسنال كالتالي: حراسة المرمى: لينو Advertisements خط الدفاع: هولدينج - جابرييل - تيرني. خط الوسط: بيليرين - محمد النني - شاكا - مايتلاند. خط الهجوم: ويليان - لاكازيت - أوباميانج.

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