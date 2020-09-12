شاهد.. نجوم الرياضية ينتظرون تشييع جثمان عزمي مجاهد من أمام المستشفى

توفي منذ قليل ، عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق ومنخب مصر ، بعد صراع طويل مع المرض .

حيث توافد عدد من نجوم الرياضة الي المستشفي لتوديع جثمان الراحل عزمي مجاهد ، وكان على رأسهم عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل عضو مجلس إدارة الاتحاد ووليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد وعدد من نجوم الزمالك السابقين .

ويعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.