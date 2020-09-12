مؤمن زكريا للاعبي الأهلي: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين

وجه مؤمن زكريا لاعب نادي الأهلي رسالة شكر إلى النادي الأهلي وجمهوره لمساندتهم له في أزمته الأخيرة.

وغرد مؤمن زكريا من خلال حسابه الشخصى تويتر: "أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبا .. وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب دايما بدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني واسعدكم زي ما بتسعدوني.. *دعواتكم لي بالشفاء العاجل".

مؤمن زكريا زار الأهلي يوم الخميس لمؤازرة زملائه قبل مواجهة الإسماعيلي والتي كان يحتاج الفريق قبلها إلى حصد 6 نقاط للتتويج باللقب، وقام زملائه بعمل حفل تكريم له.

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن مواجهة الاتحاد السكندري قائلا: "لا نرغب في الحديث كثيرا عن مباراة الاتحاد، سنغلق على اللاعبين حتى مواجهة الاتحاد، الفريق قدم مباريات كثيرة جيدة هذا الموسم، ولأننا سنواجه فرقا بتركيز عال ضدنا".

وواصل "تلك مباراة تتويج، كما قلت كل اللاعبين يجب أن يركزوا ويعملوا.. لا شيء بسهولة لا بد أن تتعب وتجتهد".

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وأعلن مدير الكرة في النادي الأهلي فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق حتى مواجهة الاتحاد السكندري.

فاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة وأصبح على بعد خطوة من التتويج باللقب.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الاثنين في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي حالة فوز المارد الأحمر سيتوج بطلا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه.

واختتم متحدثا عن تأجيل مباريات دوري الأبطال قائلا: "جاهزون سواء لعبنا في سبتمبر أو أكتوبر، أي قرار يتم اتخاذه مستعدون له سواء كان سبتمبر أو أكتوبر، كنا سنعمل، ربما في الفترة الحالية عاد لاعبون مثل كهربا والشحات والسولية وتلك استفادة لنا، في النهاية تلعب باسم الأهلي وكل من يرتدي هذا القميص يعرف قيمته".