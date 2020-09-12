نادي الزمالك ينعى عزمي مجاهد: أحد أبرز نجومنا في الكرة الطائرة

نعى نادي الزمالك ،الكابتن عزمي مجاهد، الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر تويتر: "ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والآسى وفاة الكابتن عزمي مجاهد، أحد أبرز نجوم النادي في الكرة الطائرة وعضو مجلس الإدارة السابق، نسأل الله تعالى أن يتغمده بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وتعرض عزمي مجاهد للإصابة بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته خلال الأيام الماضية.

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