الارشيف / الرياضة

موقعة ليدز يونايتد.. مثلث الرعب يقود تشكيل ليفربول المتوقع في افتتاح البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستضيف ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح جناح الفريق، نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، لحساب الجولة الأولى من الـ"بريميرليج".

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، التشكيل المتوقع لليفربول في افتتاح البيريميرليج، والذي شهد اعتماد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه روبرتسون، وفان دايك، وجوميز، وأرنولد، في خط الدفاع.

وفي خط الوسط: فينالدوم - فابينيو - ميلنر.

 

Advertisements

أما خط الهجوم، فظهر مثلث الرعب "ماني - فيرمينو - صلاح".

ويفتقد ليفربول في المباراة لخدمات قائد الفريق جوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك بسبب الإصابة.

ويسعى ليفربول للدفاع عن لقبه، الذي سجل باسمه في الموسم الماضي، وضمن خلاله الفوز بالبطولة قبل 7 جولات على النهاية، بعد غياب 30 عامًا عن منصة التتويج ببطولة الـ"بريميرليج" 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موقعة ليدز يونايتد.. مثلث الرعب يقود تشكيل ليفربول المتوقع في افتتاح البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا