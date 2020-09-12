موقعة ليدز يونايتد.. مثلث الرعب يقود تشكيل ليفربول المتوقع في افتتاح البريميرليج

يستضيف ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح جناح الفريق، نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، لحساب الجولة الأولى من الـ"بريميرليج".

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، التشكيل المتوقع لليفربول في افتتاح البيريميرليج، والذي شهد اعتماد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه روبرتسون، وفان دايك، وجوميز، وأرنولد، في خط الدفاع.

وفي خط الوسط: فينالدوم - فابينيو - ميلنر.

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أما خط الهجوم، فظهر مثلث الرعب "ماني - فيرمينو - صلاح".

ويفتقد ليفربول في المباراة لخدمات قائد الفريق جوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك بسبب الإصابة.