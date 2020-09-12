نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب بين برشلونة وريال مدريد على كوندي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - دخل ناديا برشلونة وريال مدريد في حرب على ضم نجم دفاع نادي إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفهما في الموسم المقبل.
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن برشلونة يخطط لضم جوليس كوندي نجم دفاع نادي إشبيلية الإسباني بعدما قدم اللاعب عروضًا قوية رفقة النادي الأندلسي في الموسم الماضي وهو نفس هدف ريال مدريد.
وانضم كوندي إلى إشبيلية قادما من نادي بوردو الفرنسي في صفقة بلغ قوامها 22 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، وبالفعل قدم عروضا استثنائية في الدوري الإسباني الممتاز.
كان كوندي قد كشف نيته في البقاء في صفوف إشبيلية، قائلًا: "سأبقى في الموسم المقبل، وأنا سعيد جدا هنا، وسوف نستمتع بمنافستنا في دوري أبطال أوروبا، وأنا لا أتطلع إلى الرحيل، لكني سأبقى هنا".
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