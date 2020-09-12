الارشيف / الرياضة

حرب بين برشلونة وريال مدريد على كوندي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب بين برشلونة وريال مدريد على كوندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل ناديا برشلونة وريال مدريد في حرب على ضم نجم دفاع نادي إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفهما في الموسم المقبل.

 

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن برشلونة يخطط لضم جوليس كوندي نجم دفاع نادي إشبيلية الإسباني بعدما قدم اللاعب عروضًا قوية رفقة النادي الأندلسي في الموسم الماضي وهو نفس هدف ريال مدريد.

 

Advertisements

وانضم كوندي إلى إشبيلية قادما من نادي بوردو الفرنسي في صفقة بلغ قوامها 22 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، وبالفعل قدم عروضا استثنائية في الدوري الإسباني الممتاز.

 

كان كوندي قد كشف نيته في البقاء في صفوف إشبيلية، قائلًا: "سأبقى في الموسم المقبل، وأنا سعيد جدا هنا، وسوف نستمتع بمنافستنا في دوري أبطال أوروبا، وأنا لا أتطلع إلى الرحيل، لكني سأبقى هنا".

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حرب بين برشلونة وريال مدريد على كوندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا