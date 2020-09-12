نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. برشلونة يعلن تعافي نجميه من فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت 12 سبتمبر، بشكل رسمي تعافي ثنائي الفريق من الإصابة بفيروس كورونا، بشكل كامل.

وأصدر نادي برشلونة، بيان رسمي عبر حسابه الخاص منذ قليل عبر حسابه الخاص على "تويتر"، يؤكد خلاله تعافي كل من ميراليم بيانيتش وجان كلير توديبو من فيروس كورونا.

ونشر نادي برشلونة صور من مشاركة الثنائي توديبو وبيانيتش في تدريبات الفريق بشكل طبيعي عقب تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا.

وشارك بيتانيتش وتوديبو في تدريبات برشلونة اليوم بشكل منفرد قبل عودتهما إلى التدريبات الجماعية خلال أيام قليلة استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.