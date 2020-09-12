النني أساسيا.. تشكيل أرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراته الأولى أمام فريق فولهام في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في منافسات افتتاحية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى: لينو. Advertisements خط الدفاع: بيلرين - هولدينج - جابريل - تيرني. خط الوسط: تشاكا - محمد النني - ماتيلند نيلز - ويليان. خط الهجوم: الكسندر لاكازيت - أوباميانج. يذكر أن فريق أرسنال قد حقق لقبين مؤخرا، حيث توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي على حساب تشيلسي، وحصد لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول في بداية الموسم الجاري.

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