

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 1:03 مساءً - 12 سبتمبر، 2020 الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم ٣٢ في تاريخه بعد الفوز أمس على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3ــ1 ليواصل حصد الألقاب والبطولات.

وضمت قائمة الشرف للفريق كلا من:

الجهاز الفني: محمد مصيلحي مديرا فنيا، وتامر مجدي مدربا عاما ، ومحمود جمعة مدربا، واللواء خالد أبوزينة مدير الفريق، وأيمن علي الدين إداري الفريق ود. إيهاب فخر الدين طبيبا، والحسن عبدالمجيد مدرب أحمال، ود سامح ظلام إخصائي إصابات وتأهيل، وعبدالرحمن مكي مدلكا.

بينما ضمت قائمة اللاعبين كلا من: عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح وعبداللطيف عثمان وحسام يوسف وأحمد سعيد وعبدالحليم عبو، ومحمد عادل وعبدالرحمن الحسيني وأحمد عبدالعال ومحمد عبدالمنعم ومحمود رؤوف، وجيسون ديروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب وأبوالسعود السيد، وعبدالرحمن سعودي ويوسف الصافي ويوسف مرجان ومحمد عثمان. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى تعرّف على قائمة الشرف لأبطال دوري الطائرة

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرّف على قائمة الشرف لأبطال دوري الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.