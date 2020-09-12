الارشيف / الرياضة

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يضرب فولهام بـ الهدف الثالث.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أحرز فريق آرسنال الهدف الثالث في شباك فولهام، في المباراة التي تجمعهما، في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021.

جاء الهدف من كرة استلمها الجابوني أوباميانج داخل منطقة جزاء فولهام وسددها بطريقة رائعة على يسار الحارس لتسكن الشباك في الدقيقة 57.

كان آرسنال تقدم بالهدف الأول عن طريق لاكازيت في الدقيقة التاسعة، بينما أحرز جابرييل مجاليس في الدقيقة 52.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيلة آرسنال الأساسية لمواجهة فولهام.

وعاد محمد النني إلى آرسنال هذا الصيف، بعد انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. آرسنال يضرب فولهام بـ الهدف الثالث.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا