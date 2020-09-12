الدوري الإنجليزي.. آرسنال يضرب فولهام بـ الهدف الثالث.. فيديو

جاء الهدف من كرة استلمها الجابوني أوباميانج داخل منطقة جزاء فولهام وسددها بطريقة رائعة على يسار الحارس لتسكن الشباك في الدقيقة 57.
كان آرسنال تقدم بالهدف الأول عن طريق لاكازيت في الدقيقة التاسعة، بينما أحرز جابرييل مجاليس في الدقيقة 52.
ويتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيلة آرسنال الأساسية لمواجهة فولهام.
وعاد محمد النني إلى آرسنال هذا الصيف، بعد انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي.
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