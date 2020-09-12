الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتقدم على فولهام بهدف لاكازيت في الشوط الأول.. فيديو

وتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيلة آرسنال الأساسية لمواجهة فولهام.

جاء هدف آرسنال من تسديدة من ويليان من داخل المنطقة ارتدت من حارس فولهام ليضعها ألكسندر لاكازيت في الشباك في الدقيقة التاسعة، مسجلا أول أهداف الموسم الجديد في البريميرليج .

سيطر آرسنال على الشوط الأول بنسبة 53 % وسدد 7 تسديدات منهم 3 على المرمى، فيما سدد فولهام تسديدتين منهم كرة وحيدة على المرمى.



يذكر أن فريق آرسنال أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الثامن بـ 56 نقطة.