مدرب سموحة ناعيا عزمي مجاهد: رحم الله الأخ والصديق طيب القلب

نعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وقال سامى: "رحم الله الأخ والصديق طيب القلب عزمي مجاهد .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله". ويعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.

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