الاتحاد السكندرى يعسكر في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأهلي

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإتحاد السكندرى معسكرًا مغلقا بأحد فنادق الإسكندرية تحت إشراف طلعت يوسف المدير الفنى للفريق استعدادًا لمباراة الأهلى المقرر إقامتها فى الثامنة ونصف مساء بعد غد الإثنين ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقه الدورى الممتاز أ. ويعقد محمد مصيلحى رئيس النادى اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفنى غدًا لتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى. ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة .

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