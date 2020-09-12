الدوري الإنجليزي.. آرسنال يسجل الهدف الثاني في شباك فولهام.. فيديو

أحرز فريق آرسنال الهدف الثاني في شباك فولهام في المباراة التي تجمعهما في افتتاح الموسم الجديد 2020 - 2021.

جاء هدف آرسنال الثاني عن طريق جابرييل ماجاليس في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

كان فريق آرسنال تقدم بالهدف الأول عن طريق لاكازيت، بعد تسديدة من ويليان من داخل المنطقة ارتدت من حارس فولهام ليضعها المهاجم الفرنسي في الشباك.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيلة آرسنال الأساسية لمواجهة فولهام.

وعاد محمد النني إلى آرسنال هذا الصيف، بعد انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي.