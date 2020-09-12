جاء هدف آرسنال الثاني عن طريق جابرييل ماجاليس في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.
كان فريق آرسنال تقدم بالهدف الأول عن طريق لاكازيت، بعد تسديدة من ويليان من داخل المنطقة ارتدت من حارس فولهام ليضعها المهاجم الفرنسي في الشباك.
ويتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيلة آرسنال الأساسية لمواجهة فولهام.
وعاد محمد النني إلى آرسنال هذا الصيف، بعد انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. آرسنال يسجل الهدف الثاني في شباك فولهام.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.