الارشيف / الرياضة

ننشر قائمة الشرف لأبطال دوري الطائرة بالأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حسم الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري للمرة رقم ٣٢ في تاريخه بعد الفوز أمس على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3ــ1 ليواصل حصد الألقاب والبطولات.

وضمت قائمة الشرف للفريق كلا من:

الجهاز الفني: محمد مصيلحي مديرا فنيا، وتامر مجدي مدربا عاما ، ومحمود جمعة مدربا، واللواء خالد أبوزينة مدير الفريق، وأيمن علي الدين إداري الفريق ود. إيهاب فخر الدين طبيبا، والحسن عبدالمجيد مدرب أحمال، ود سامح ظلام إخصائي إصابات وتأهيل، وعبدالرحمن مكي مدلكا.

بينما ضمت قائمة اللاعبين كلا من: عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح وعبداللطيف عثمان وحسام يوسف وأحمد سعيد وعبدالحليم عبو، ومحمد عادل وعبدالرحمن الحسيني وأحمد عبدالعال ومحمد عبدالمنعم ومحمود رؤوف، وجيسون ديروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب وأبوالسعود السيد، وعبدالرحمن سعودي ويوسف الصافي ويوسف مرجان ومحمد عثمان.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ننشر قائمة الشرف لأبطال دوري الطائرة بالأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا