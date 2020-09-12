لاكازيت يسجل أول أهداف الدوري الإنجليزي في شباك فولهام (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز ألكسندر لاكازيت نجم أرسنال الهدف الأول لفريقه في شباك فولهام في المواجهة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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