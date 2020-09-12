نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يخطط لخطف مدافع الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو نادي المقاولون العرب، للتعاقد مع محمد عبد السلام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويبحث عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن مدافع شاب لتدعيم خط دفاع الفريق في الموسم الجديد، ويعد محمد عبد السلام أبرز المرشحين للانتقال للفريق.
وتنتظر إدارة المقاولون معرفة موقف اللاعب من الانضمام إلى الفريق، لفتح خط المفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك، لبحث إمكانية حسم الصفقة، في ظل الأنباء التي تتردد عن إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء.
ومن المتوقع ان يبدى اللاعب رغبته في الانتقال لصفوف المقاولون العرب، لضمان التواجد مع المنتخب الأوليمبى في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو العام المقبل، وخاصة أن اللاعب لا يشارك بصفة أساسية مع الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المقاولون العرب يخطط لخطف مدافع الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.