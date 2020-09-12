نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتحرك لإنقاذ صالح جمعة بعد أزمة "حادث الزمالك" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - خصص النادي الأهلي فريقا قانونيا؛ لمتابعة قضية صالح جمعة، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي على خلفية الحادث غير المقصود الذي حدث أمس اثناء قيادته لسيارته في أحد شوارع حي الزمالك، وتسبب في إحداث بعض التلفيات في سيارتين.
وكلف الأهلي فريقًا قانونيًا من النادي برئاسة محمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية؛ للتواجد مع اللاعب بأحد أقسام الشرطة ومتابعة تطورات الموقف، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه وبعد دفعها تبين وجود قضية أخري على اللاعب مما تسبب في تأجيل إجراءات الافراج عنه.
ويحرص مسئولو الأهلي على التواصل والمتابعة المستمرة للقضية، من خلال الاتصالات التي يجريها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، مع محمد فتحي وفريق العمل القانوني للأهلي والمتواجد بصفة مستمرة مع صالح جمعة؛ لمتابعة تطورات الموقف والاطمئنان على اللاعب لحين خروجه من قسم الشرطة.
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