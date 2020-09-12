نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباميانج يقص شريط أهدافه مع أرسنال في الموسم الجديد بالبريمير ليج (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثالث لأرسنال في شباك فولهام وذلك في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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